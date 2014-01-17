Азаров: Із кожним днем усе більше людей переконуються в правоті влади

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці в Facebook.

«Наш принцип полягає в тому, щоб максимально роз'яснити людям те, про що Ви говорите, й показати, що дії опозиції спрямовані на хаос у країні. Я думаю, ми ведемо правильну політику. Із кожним днем усе більше й більше людей переконуються в нашій правоті», - зазначив прем'єр.

Азаров також висловив думку, що «значна частина людей перебуває ще під впливом брехливих гасел і обіцянок» опозиційних політиків.

«А це ж теж наші люди - громадяни України. Тому й з ними треба працювати», - додав глава уряду.