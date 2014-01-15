Азаров вважає, що Євромайдан ламає долі, зомбуючи людей

В Україні немає соціального конфлікту, а інспірований провокаціями опозиції Майдан ламає долі людей.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр Микола Азаров, повідомляє Українська правда.

Він назвав бюджет-2014 бюджетом "соціальної стабільності і розвитку і підозрює, що "саме такого сценарію стабільного економічного розвитку держави всіма силами намагається не допустити опозиція".

"Що означає їхнє рішення блокувати прийняття бюджету? Опозиція хоче перекласти на владу відповідальність за можливі затримки заробітних плат, підвищення зарплат, соцдопомог", - заявив прем'єр.

За його словами, люди мають зрозуміти, що "країна живе зовсім не тими гаслами, якими намагаються зомбувати людей на Майдані".

На тему: Азаров: Майдан - не вся Україна, мітинги не можуть керувати державою

Прем'єр вважає, що в Україні немає суспільного конфлікту чи "відчайдушного соціального протесту"

"В Україні є штучно інспіроване соціальне протистояння, яке підживлюється лише провокаціями опозиції і підтримкою окремих закордонних діячів", - заявив Азаров.

Він заявив, що "за весь час Майдан не народив жодного конструктивного проекту для держави. Не здійснив жодної корисної справи для людей".

"Навпаки, багатьом людям, яких штовхнули на правопорушення, уже зламали долю. І багатьом – ще може зламати", - попередив прем'єр.