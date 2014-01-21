Четверо потерпілих після зіткнень на Грушевського залишилися без очей - Геращенко

На сьогодні вже четверо потерпілих внаслідок сутичок з правоохоронцями на вулиці Грушевського залишились без очей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила народний депутат від партії «УДАР» Ірина Геращенко.

Вона повідомила, що разом з колегою Марією Матіос сьогодні побувала в лікарнях, де перебувають постраждалі внаслідок зіткнення з правоохоронцями за останні два дні.

“Депутати від «УДАРу» побували в трьох лікарнях… І депутатів пустили не всюди. Сьогодні ще одному хворому була проведена операція, і на сьогодні вже чотири людини втратили око”, - сказала Геращенко.

За її словами, всі потерпілі скаржаться на те, що правоохоронці чинять тиск на їхніх родичів, намагаються їх залякати, зробити з цих людей не постраждалих, а винних.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Києві після Народного віча, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Проте шлях їм перекрили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися сутички.

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Сьогодні вранці між мітингувальниками й правоохоронцями стали священики, й зіткнення припинилися.

В МВС заявили, що на сьогодні з 19 січня по медичну допомогу звернулися 119 працівників органів внутрішніх справ, 80 госпіталізовані.

За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, станом на 21 січня, з 16.00 19 січня київські лікарі надали допомогу 122-м учасникам акцій протесту, у даний час 50 пацієнтів перебувають у стаціонарах лікарень.

Разом з тим у Штабі національного спротиву заявили, що лише минулої доби до медичної служби і мобільних бригад, які знаходяться біля барикад на Грушевського, звернулися 1,4 тис. постраждалих.