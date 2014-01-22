Генпрокуратура підтверджує факт загибелі другого мітингувальника

Про це йдеться в повідомленні прес-служби, розміщеному на сайті відомства.

ГПУ зазначає, що вранці 22 січня, о 6:25, на черговий номер 102 зателефонував невідомий та повідомив, що у приміщенні бібліотеки Національної академії наук знаходиться труп чоловіка. За словами особи, яка так і не повідомила будь-якої інформації про себе, труп спочатку принесли до Будинку профспілок, а потім він був переміщений до приміщення бібліотеки.

На зазначений виклик виїхали співробітники органів міліції.

“У холі бібліотеки, на столі, було виявлено труп чоловіка з двома вогнепальними пораненнями (в голову та груди). При ньому було знайдено паспорт та особисті речі. Крім того, близько 9 години ранку, у приміщенні бібліотеки було виявлено ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями, який перебував без свідомості. Останній загинув”, - йдеться в повідомлені.

Наразі правоохоронними органами ретельно розслідуються обставини загибелі цих людей.

Сьогодні, співробітниками підрозділу “Беркут” поблизу барикад на вул. Грушевського також було вилучено декілька каністр із запалювальною сумішшю із додаванням рідкого натрію (для посилення сили вибуху та горіння).

Генеральна прокуратура України, у зв’язку з усіма вищезазначеними фактами, звертається до організаторів протизаконних дій з вимогою негайно припинити свавілля учасників масових заворушень, залякування киян, протидію правоохоронним органам.

“За всіма фактами насилля та порушення закону правоохоронними органами відкриті кримінальні провадження. Усі, без виключення, причетні до злочинів будуть нести кримінальну відповідальність згідно вимог діючого законодавства”, - наголошують в прокуратурі.