Рибак: Активісти повинні звільнити адмінбудівлі, але на Майдані можуть залишитися

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголошує, що ухваленим учора законом про амністію учасників акцій протесту не передбачено необхідність звільнення протестувальникими Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції в Києві.

Він заявив, що особисто викреслив Майдан Незалежності та вулицю Хрещатик з переліку об'єктів, які мають бути звільнені протестувальниками.

"Майдан ми викреслили, люди мають право на мирний протест, і ніхто Майдан сьогодні не має чіпати", - сказав Рибак, зауваживши, що сьогодні у столиці сильний мороз.

Також, за його словами, мітингувальники можуть залишитись у Будинку профспілок та у Жовтневому палаці.

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Натомість, за словами Рибака, учасники акції повинні звільнити адміністративні будівлі, в тому числі будівлі обласних державних адміністрацій.

Рибак вважає, що процес звільнення будівель та заарештованих протестувальників має відбуватись паралельно.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.