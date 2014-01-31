МВС: На вилучених серверах «Батьківщини» є інформація про підготовку акцій протесту

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Ігнатов.

Він зазначив, що вилучені сервери не були в офісі «Батьківщини». «Але інтерес політиків до цього став зрозумілий тому, що на цих серверах знаходилась інформація партії Батьківщина», - сказав Ігнатов.

Він зауважив, до «масові протестні акції не були стихійними, а планувались заздалегідь».

Крім того, у слідства у дані, що при плануванні цих акцій планувався силовий варіант, зокрема щодо мітингувальників. Ігнатов також повідомив, що вилучена інформація та технічні засоби, первинні матеріали спрямовані для проведення комп’ютерно-технічної експертизи, яка займе певний час, оскільки обсяг інформації на електронних носіях містить десятки терабайтів.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2013 року озброєні автоматами бійці спецпідрозділу «Беркут» захопили офіс партії «Батьківщина». За інформацією прес-служби «Батьківщини», з офісу, розташованого на вул.Турівська, 13, було винесено сервери.

Разом з тим, в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України пояснили, що обшук в офісі «Батьківщини» проводився за санкцією суду.

У міліції зазначили, що до МВС надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам, – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тис. грн. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.