У "Батьківщині" назвали провокацією заяву МВС про планування силових акцій

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби ВО “Батьківщина”.

«Якщо керуватися такою псевдологікою МВС, то це виключно члени "Батьківщини" примусили Януковича відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - переконані у партії.

Таким чином, йдеться у повідомленні, і «перевдягнені у форму "Беркуту" партійці зі звірячою жорстокістю били мирних студентів 30 листопада, жорстко розправлялися з журналістами та медиками-волонтерами під час виконання ними професійних обов’язків. А також самі кидали у мітингувальників гранатами з камінням, і використовуючи методи СС, знущалися з роздягнених активістів на морозі, викрадали і вбивали людей».

Читайте такожМВС: На вилучених серверах «Батьківщини» є інформація про підготовку акцій протесту

Крім того, наголошують у «Батьківщині», незважаючи на очевидні факти і записи з камер відеоспостереження, «міліція нещодавно взагалі заперечувала факт обшуку в офісі партії за адресою: вул. Турівська, 13, та вилучення серверів "Батьківщини", повідомивши, що обшук здійснювався в комерційній організації за сусідньою адресою в рамках кримінальної справи про шахрайство».

«Постає логічне запитання: яким чином вилучені сервери "комерційної структури за сусідньою адресою" зараз перетворилися таки у сервери "Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Також у «Батьківщині» заявляють, що обшук та вилучення серверів проводилися без дотримання кримінальних процесуальних норм, понятих тощо.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2013 року озброєні автоматами бійці спецпідрозділу «Беркут» захопили офіс партії «Батьківщина». За інформацією прес-служби «Батьківщини», з офісу, розташованого на вул.Турівська, 13, було винесено сервери.

Разом з тим, в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України пояснили, що обшук в офісі «Батьківщини» проводився за санкцією суду.

У міліції зазначили, що до МВС надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам, – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тис. грн. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 31 січня заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Ігнатов повідомив, що на вилучених міліцією 9 грудня серверах у приміщенні ТОВ «Структура ІТ», що розташоване на вулиці Турівській, 19-Б, міститься інформація ВО «Батьківщина», яка вказує на підготовку акцій протесту в Києві.

Він зауважив, до «масові протестні акції не були стихійними, а планувались заздалегідь». Крім того, у слідства є дані, що при плануванні цих акцій планувався силовий варіант, зокрема щодо мітингувальників.