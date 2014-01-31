Турчинов називає «дешевою пропагандою» заяви МВС щодо серверів «Батьківщини»

Про це сказав координатор Штабу національного спротиву Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини.»

За словами Турчинова, довгий час у МВС «розповідали байки, що його працівники ніколи не були в офісі "Батьківщини"».

Читайте такожУ Батьківщині назвали провокацією заяву МВС про планування силових акцій"Були навіть офіційні листи за підписом Захарченка, що ніякого обшуку у "Батьківщині" не відбувалось, а обшук проводився в сусідньому приміщенні", - додав він.

На його думку, нинішні заяви МВС повністю спростовують "їх попередню брехню, що обшуки у "Батьківщині" не проводились".

"Зараз влада починає фальшувати нові справи, створювати нові пропагандистські формули своєї нікчемної агітації", - пояснив політик нові заяви МВС, назвавши їх великим компліментом.

Читайте такожМВС: На вилучених серверах «Батьківщини» є інформація про підготовку акцій протестуЯк повідомляв УНІАН, 9 грудня 2013 року озброєні автоматами бійці спецпідрозділу «Беркут» захопили офіс партії «Батьківщина». За інформацією прес-служби «Батьківщини», з офісу, розташованого на вул.Турівська, 13, було винесено сервери.

Разом з тим, в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України пояснили, що обшук в офісі «Батьківщини» проводився за санкцією суду.

У міліції зазначили, що до МВС надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам, – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тис. грн. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 31 січня заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Ігнатов повідомив, що на вилучених міліцією 9 грудня серверах у приміщенні ТОВ «Структура ІТ», що розташоване на вулиці Турівській, 19-Б, міститься інформація ВО «Батьківщина», яка вказує на підготовку акцій протесту в Києві.

Він зауважив, до «масові протестні акції не були стихійними, а планувались заздалегідь». Крім того, у слідства є дані, що при плануванні цих акцій планувався силовий варіант, зокрема щодо мітингувальників.