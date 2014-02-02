На Черкащині суд залишив під домашнім арештом трьох затриманих за штурм ОДА

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Апеляційного суду Черкаської області, суд цього тижня звільнив з-під варти та залишив під домашнім арештом підозрюваних у штурмі Черкаської ОДА Олександра Овчиннікова, Олександра Шульгу.

Читайте такожМіліція не збирається брати під варту Булатова - ЗахарченкоПід домашнім арештом і надалі залишатиметься Олег Снігур, а от розглядати по суті апеляційне провадження щодо Віталія Сабашенка суд був позбавлений можливості, тому залишив його під вартою з визначенням застави у розмірі 24 тис. 360 грн.

Читайте такожУ Вінниці другому учаснику масових заворушень вручено повідомлення про підозруЯк повідомляв УНІАН, у Черкасах ввечері 23 січня активісти намагалися захопити приміщення ОДА, однак їм завадили правоохоронці. Слідчим відділом Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС в Черкаській області зареєстровані кримінальні провадження за фактом масових заворушень та блокування адмінбудівлі облдержадміністрації. За штурм Будинку рад міліція затримала та заарештувала 48 активістів.