На Черкащині суд залишив під домашнім арештом трьох затриманих за штурм ОДА

12:22, 02 лютого 2014
Політика
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Апеляційний суд Черкаської області залишив під домашнім арештом трьох затриманих за штурм облдержадміністрації, ще одного - під вартою.

Люди на сходах облдержадміністрації в Черкасах, у четвер,23 січня 2014 р / УНІАН

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Апеляційного суду Черкаської області, суд цього тижня звільнив з-під варти та залишив під домашнім арештом підозрюваних у штурмі Черкаської ОДА Олександра Овчиннікова, Олександра Шульгу. 

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