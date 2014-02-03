Повернення до Конституції 2004 року почнуть обговорювати у вівторок - Яценюк

Яценюк підкреслив, що українці повстали ”в першу чергу через несправедливість і свавілля влади”: ”Свавілля влади – це монополія влади. У 2010 році Конституційний суд без волі народу, без рішення Верховної Ради, без рішення референдуму просто дав Президенту повноваження, на які він не обирався”.

”У вівторок ми хочемо розпочати процес реальних конституційних змін”, - наголосив він.

Яценюк повідомив, що опозиція буде ставити питання про повернення до Конституції 2004 року, яка передбачає ”ліквідацію посади диктатора і повернення до президентської посади, надання повноваження парламенту формувати уряд, відновлення незалежності судової гілки влади, відновлення впливу парламенту на Генерального прокурора та міністра МВС”.

Яценюк підкреслив, що одним із механізмів повернення до Конституції 2004 року є голосування одного конституційного акту в стінах Верховної Ради: ”До речі, це буде акт на виконання рішення Конституційного суду 2010 року. Вважаємо, що нам потрібно визначити, що дійсно були порушення при прийнятті Конституції 2004 року. Ми ліквідуємо ці порушення через повну конституційну процедуру через 7-8 місяців. Але зараз країна повинна жити за Конституцією парламентсько-президентської республіки”.

Якщо буде прийнято рішення далі змінювати Конституцію, буде створено конституційну комісію, додав він: ”Ми звернемось до українців - яка повинна бути Конституція. Але на сьогоднішній день в країні повинна діяти Конституція 2004 року”.

Він зазначив, що сьогодні в Україні немає уряду як легітимного органу: ”Що стосується Президента України, те, що відбувається сьогодні в Україні делегітимізувало посаду Президента України і як такого безпосереднього впливу на ситуацію в країні у нього також немає. Залишився єдиний орган, який має безпосередньо повноваження українського народу, - Верховна Рада”.

”Верховна Рада здатна зробити багато у тому випадку, якщо в першу чергу народні обранці від Партії регіонів і позафракційні перестануть боятись”, - наголосив Яценюк.

”Партія регіонів повинна зрозуміти, що країна проти монополії влади. І вони також стали заручниками цієї монополії”, - наголосив він і звернувся нардепів від ПР: ”Не бійтесь режиму Януковича. Бійтесь тільки одного - народного гніву і того, що ваше сьогодні перебування в лавах Партії регіонів, ваш страх перед режимом і небажання працювати на українців - в першу чергу для вас особисто дуже ганебно закінчиться”.

Яценюк також підкреслив, що перше завдання - це стабілізація ситуації в країні: ”Ми як опозиція зробили все, щоб цей травматичний період, який є зараз в Україні, йшов виключно мирним шляхом. І ми закликаємо всіх, в першу чергу військових, міліцію, правоохоронців, суди, прокуратуру: знайте, що за кожну дію треба нести відповідальність. І тому не виконуйте злочинних наказів. Ні в якому випадку армія не може бути задіяна в цьому протистоянні. Тому що це вже військові злочини і за це вже дається дуже великий термін ув’язнення”.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання ВР має відбутися 4 лютого.