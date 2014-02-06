Вид на барикади на Грушевського з висоти пташиного польоту

19 січня в Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестуючих вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення.

Міліція відкрила кримінальні провадження за статтею ст.294 Кримінального кодексу України - масові заворушення.

В ході зіткнень мітингувальників і правоохоронців загинули активісти Євромайдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський, багато активістів були важко поранені.