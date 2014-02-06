Політолог: Євросоюз і МВФ можуть не встигнути допомогти Україні уникнути дефолту

"Пропонується схема: Україна підписує договір про асоціацію, після чого за ініціативою ЄС скликається конференція донорів, у тому числі представників МВФ, де і обговорюється конкретна схема, терміни та умови, за яких виділяються кошти», - говорить директор Інституту української політики Кость Бондаренко, повідомляє Delo.ua.

Читайте такожЕкономіка України - на краю прірви Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в свою чергу вважає, що Україна може і зовсім не отримати обіцяні кошти. Причина в тому, що допомога ЄС вимагає складних бюрократичних процедур, бюджет ЄС вже затверджений, проблеми в Греції, Іспанії та Португалії - не дають шансів сподіватися на швидку допомогу для України. «Більшість європейських політиків, які роблять заяви про можливість фінансової підтримки України, не розуміють про що говорять. Як звичайні політики, вони спочатку говорять, а потім думають», - говорить експерт.

Читайте такожЄС і МВФ готові допомогти Україні в проведенні реформ - ФюлеЗа його словами, США, які зараз відчувають проблеми з дефіцитом власного бюджету, грошей Україні також не виділять. Устенко вважає, що МВФ не надасть Україні нову програму «stand by» без виконання певних умов. «МВФ не донорська організація. Як можна дати гроші країні, при цьому нічого не вимагаючи зробити взамін?» , - задає риторичне запитання Олег Устенко.

В таких умовах підвищується вірогідність суверенного дефолту України за внутрішнім і зовнішнім забовязання . "Я допускаю дефолт як один з інструментів , який дозволить вирішити наші проблеми " , - говорить Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. У той же час експерт підкреслює, що дефолт може вирішити проблему лише частково і що дефолт не є єдиним інструментом для їх вирішення.