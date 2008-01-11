Верховна Рада зможе відправити хворого прем`єра у відставку за 10 днів?

12:10, 11 січня 2008
Політика
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Ініціатива Ющенка

Верховна Рада України може відправити прем’єр-міністра у відставку на підставі медичного висновку про неможливість виконання ним повноважень за станом здоров`я.

Про це йдеться у зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті “Про Кабінет Міністрів України”, внесеному Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Згідно з пропозицією В.ЮЩЕНКА, медичний висновок щодо неможливості виконання прем`єр-міністром повноважень за станом здоров`я надається медичною комісією, утвореною Кабінетом Міністрів.

Законопроект також передбачає, що Верховна Рада впродовж 10-ти днів після надходження відповідної заяви або медичного висновку розглядає питання про відставку глави уряду, і його повноваження припиняються з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні ВР. При цьому йдеться про те, що відставка прем`єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів.

Довідка УНІАН. Чинний закон “Про Кабінет Міністрів України” також передбачає процедуру відставки прем’єр-міністра у зв`язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров`я на підставі відповідного медичного висновку. Водночас цей висновок повинен надаватись медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я. Крім того, діючий закон не передбачає конкретних термінів розгляду питання про відставку глави уряду, прив’язаних до моменту надходження відповідної заяви або медичного висновку.

 

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