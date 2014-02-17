Молдова сподівається на стабілізацію в Україні та її проєвропейський курс - спікер

23:46, 17 лютого 2014
Політика
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Молдова сподівається на стабілізацію політичної ситуації в Україні та її демократичний проєвропеський курс.

REUTERS


Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах заявив спікер парламенту Молдови Ігор Корман.

”Україна - це дуже важлива країна. Це наш важливий торгівельний партнер. Ми стурбовані ситуацією в Україні. Ми сподіваємось на стабілізацію ситуації і на продовження Україною курсу на демократичний розвиток. Ми також сподіваємось, що слово людей буде почуте при вирішенні європейського демократичного майбутнього України”, - підкреслив Корман.

Він також зазначив, що Молдова працює над підготовкою до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яку було парафовано на Вільнюському саміті ”Східного партнерства” у листопаді минулого року. ЄС та Молдова планують підписати Угоду до серпня цього року, а з 2015 року має запрацювати безвізовий режим для громадян Молдови для поїздок до ЄС.

Корман також розкритикував ембарго Росії на постачання молдовського вина. ”Наш експорт до ЄС зростає, а російський ринок залишається підозріло закритим для молдовського вина”, - сказав спікер.

Він також додав, що переваги євроінтеграції Молдови мають відчути і мешканці лівого берега Дністра, зокрема переваги глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Молдовою та ЄС, яка запрацює після підписання Угоди про асоціацію.

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