Білий дім вимагає від Януковича негайно вивести війська з центру Києва

США закликають українську владу вивести підрозділи силовиків з центру Києва, а опозицію - до мирних форм вираження протесту, заявив в четвер прес-секретар президента США Джей Карні, повідомляють РИА Новости.

"Ми закликаємо президента України Віктора Януковича негайно вивести свої сили безпеки з центру Києва і поважати право на мирний протест. Ми закликаємо протестувальників висловлювати свою думку мирно", - сказав Карні.

Він також закликав армію України не втручатися у конфлікт, який, на думку Білого дому, слід вирішити політичними засобами.

"Використання сили не вирішить кризу. Потрібно зробити чіткі кроки, щоб зупинити насильство і почати діалог по суті, який скоротить напруженість і відповість на скарги українського народу", - додав Карні.

За його словами, США у співпраці з європейськими союзниками намагатимуться притягнути до відповідальності тих, кого вони вважають відповідальними за кровопролиття, і допомогти єдності і незалежності України.

За даними МОЗ України, в масштабних вуличних заворушеннях, які поновилися в Києві у вівторок, загинуло 67 людей.