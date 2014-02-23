Рада заборонить виїзд за кордон посадових осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів

Як передає кореспондент УНІАН, текст проекту постанови розміщено на сайті парламенту.

Постановою передбачається з метою запобігання уникнення відповідальності осіб, стосовно яких є підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, зобов'язати Державну прикордонну службу України не допустити виїзд за кордон державних службовців, посадових осіб центральних органів виконавчої влади та керівників цих органів, їх заступників, керівників підрозділів.

Також у проекті постанови зазначається, що в разі спроби перетину державного кордону зазначеними особами, Держприкордонслужба зобов'язана невідкладно інформувати про це Верховну Раду України, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру.