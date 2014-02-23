В Україну плануються візити високопоставлених американських урядовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США сказав в інтерв`ю журналістам.

«Я зараз не можу зробити якесь конкретне оголошення про візит, але думаю, що після леді Ештон і когось з європейським партнерів ви побачите і візити високопоставлених американських урядовців», - зауважив Пайєтт.

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Він зазначив, що США тісно співпрацюватимуть як з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін Ештон, так і з іншими європейськими партнерами.

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Посол закликав інтерпретувати той факт, що він і голова Представництва ЄС в Україні Ян Тобінський разом зустрічалися сьогодні з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, ілюстрацією того, США «співпрацювали і надалі тісно співпрацюватимемо і координуватимемо свої дії» зі своїми європейськими партнерами.