Співробітники Житомирської ОДА вийшли на роботу, Самооборона гарантує безпеку

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник прес-служби новообраної Житомирської обласної ради Діна Калтаєва.

За її словами, «нас - рядових працівників облради - сьогодні покликали на роботу, люди прийшли, працюють».

Житомирська обласна рада та облдержадміністрація розташовані в одному приміщенні на різних поверхах.

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«У Житомирській облраді йде процедурна робота з документацією, робиться все для того, щоб усі працівники ОДА могли якнайшвидше приступити до нормальної роботи задля забезпечення фінансової та політичної стабільності в регіоні»,- сказала Калтаєва.

Вона додала, що радою також вживаються заходи для реалізації прав на управління майном комунальних об’єктів області.

Водночас представники ДемАльянсу, « Правого сектору», Народної самооборони та громадськості ще не покинули спільного приміщення ОДА та обласної ради, передає кореспондент УНІАН.

Також житомирська Народна самооборона задля прийняття облрадою нагальних рішень сьогодні повідомила, що гарантує безпеку перебування працівників облради та ОДА в приміщенні обладміністрації, розповіли УНІАН активісти самооборони.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Житомирська обласна рада вирішила взяти під своє управління всі комунальні об’єкти області та їхнє майно.

Такі повноваження облради передбачені проголосованим того дня на сесії рішенням «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області».