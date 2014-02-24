Близько 50 високопосадовим особам оголосять підозру щодо масових вбивств - Махніцький

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю Генпрокуратури Олег Махніцький.

Він зазначив, що розпочато розслідування за фактом вчинення умисних вбивств 74 громадянами України, які були вчинені у Києві, за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років).

Махніцький також повідомив, що оглянуто будівлю Національного банку та територію на вулиці Інститутській, де “вчора було виявлено елементи снайперської зброї, гільзи, а також кулю, а також пошкоджені отвори дерева”.

За його словами, проводяться судово-медичні та балістичні експертизи.