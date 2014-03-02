Сьогодні ВР може сформувати групу для переговорів з Москвою - Мірошниченко

Народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко вважає, що сьогодні Верховна Рада може ухвалити заяву із закликом до діалогу та сформувати групу для переговорів із Москвою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання стосовно можливих сьогоднішніх рішень парламенту.

«Парламент може сьогодні ухвалити заяву, де закличе усі сторони до негайного початку діалогу. Я думаю, що сьогодні парламент може подати сигнал жителям Криму в тому, що вони не залишаться без підтримки України», - сказав Мірошниченко.

Крім того, на його переконання, Верховна Рада має засвідчити, що Крим є невід’ємною частиною України.

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Також вважає Мірошниченко, ВР сьогодні може закликати колег із Криму не проводити запланований на 30 березня референдум, який є «неконституційним і може спровокувати довготривалий, військовий навіть конфлікт у Криму».

«Сьогодні парламент України може сформувати групу, яка буде вести переговори з Москвою і з Кримською автономією», - сказав Мірошниченко.

На його думку, рівень небезпеки у Криму наразі «надзвичайно високий»