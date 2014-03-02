ВР создаст переговорную группу с руководством РФ для урегулирования конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

«Но в действительности Россия говорит только с теми, кто сильный. Россия со слабаками не говорит. Россия слабаков дожимает», - сказал депутат.

Соответственно, отметил он, Вооруженные силы Украины приводятся в состояние наивысшей боевой готовности.

«Так же мы понимаем, что этот сценарий, который Россия сегодня хотела реализовать в Украине, он аналогичен грузинскому сценарию. То есть они спровоцировали конфликт, грузинская сторона тогда повелась на этот конфликт, она ответила оружием. Соответственно, Россия получила якобы формальные основания применять оружие. Аналогичная ситуация имеется сейчас. Мы видим, что постоянно представители российских Вооруженных сил сознательно провоцируют украинцев на то, чтобы они применяли оружие, но сейчас украинцы держат линию, держат позицию, и будем использовать все методы для того, чтобы можно было уладить ситуацию», - сказал Тягнибок.

Депутат также отметил, что нельзя наводить панику среди людей.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховного Совета Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные вооруженные люди. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии с участием незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

На протяжении следующих дней российские военные захватили или заблокировали ряд военных объектов, аэропорты в Симферополе и Севастополе.

1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

Поздно вечером 1 марта Путин в ходе телефонного разговора с Президентом США Бараком Обамой заявил, что Россия оставляет за собой право защищать свои интересы и интересы русскоязычного населения в Украине.