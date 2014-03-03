Військові РФ блокують роботу військових частин у Новоозерному, Перевальному та Феодосії

Про це повідомив начальник Кримського медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов.

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«Зміна ситуації за ніч 02-03.03. Перевальне (36-та бригада) + 11 КаМАЗів з військовослужбовцями РФ, всього близько 30 одиниць техніки, більш як 1000 автоматників, 4 КаМАЗи з автоматниками у Новоозерному (там південна військово-морська база ВМС), підполковник ВС РФ вимагає здатися і опечатати зброю і боєприпаси, забезпечити його охорону силами автоматників РФ. Моряки відмовилися виконувати вимоги росіян. Феодосія – блокада морпехів з російського боку 4 БТРи, 1 вантажівка, близько двох десятків автоматників», - написав Селезньов на своїй сторінці у «Фейсбуку».

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Як повідомляв УНІАН, люди з автоматами в камуфляжі і без пізнавальних знаків блокують також військові частини в Бахчисараї і на Фіоленті (Севастополь).