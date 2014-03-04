Сьогодні ВР розгляне "мовне питання" та надання Євросоюзом допомоги у 610 мільйонів євро

Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроект про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Нацбанком як агентом позичальника та ЄС як кредитором щодо надання макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 610 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним також передбачено створення тимчасової спеціальної комісії ВР з підготовки проекту Закону “Про розвиток і застосування мов в Україні”.

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Також ВР планує створити комісію з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Крім того, народні депутати розглянуть питання про звільнення суддів.

Порядком денним також передбачено розгляд законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо уточнення обліку та реєстрації платників податків.

Інших питань сьогоднішнім порядком денним не передбачено.