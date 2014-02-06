Рада планує підготувати зміни до Конституції до 1 березня

Це передбачено у зареєстрованому у ВР проекті постанови «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки та узгодження законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління» (реєстраційний номер 4054).

Згідно з документом, Тимчасова спеціальна комісія є Головною з питань напрацювань пропозицій, підготовки та узгодження законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління.

Так, планується доручити цій ТСК «підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України до 01.03.2014 року проект закону України про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління з метою прийняття Верховною Радою України відповідних рішень щодо даного законопроекту та направлення його на конституційний контроль».

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Пропонується обрати головою Тимчасової спеціальної комісії народного депутата України Руслана Князевича («Батьківщина»), заступником голови ТСК - народного депутата Валерія Писаренка (Партія регіонів).

Засідання Тимчасової спеціальної комісії є правомочними за умови присутності на її засіданнях половини народних депутатів України від складу Тимчасової спеціальної комісії, зазначається в документі.

Передбачено, що термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії буде до 1 жовтня 2014 року.

Ця постанова набере чинності з дня її прийняття.