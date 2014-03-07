Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 млрд



Відповідно до законопроекту, США нададуть Україні 1 мільярд доларів у вигляді гарантій за борговими зобов'язаннями. Законопроект підтримали 385 депутатів Конгресу, 23 конгресмени з числа республіканської опозиції були проти, повідомляє РИА Новости.

Тепер документ направлять в Сенат, а в разі прийняття там - на підпис президентові Бараку Обамі.

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Пакет покликаний відігравати допоміжну роль у набагато обширнішій програмі допомоги, яку США лобіюють в Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, про підтримку України було оголошено у вівторок, 4 березня, коли держсекретар США Джон Керрі відвідав з візитом Київ. Мета пакету допомоги, зокрема, полягає в тому, щоб скоротити залежність України від поставок природного газу з Росії.