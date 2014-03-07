Ярош планує взяти участь у президентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова Київської організації "Правого сектору" Андрій Тарасенко.

"Ярош балотуватиметься в Президенти", - наголосив він.

За словами Тарасенка, «Правий сектор» прийняв рішення про трансформацію в політичну партію. Зокрема, таке рішення може бути ухвалене вже на найближчому установчому з'їзді 15 березня.

Окрім президентської кампанії, в планах нової партії - участь у виборах в Києві і у виборах до всіх місцевих рад.

За його словами, боротьба "Правого сектору" переходить з вулиці в політичну сферу.

"Ми залишаємося авангардом цієї революції. Люди, які зараз при владі, стояли поруч з нами на барикадах, відповідно, революційними методами воювати проти них немає жодного сенсу", - наголосив Тарасенко.

"Ми розуміємо, що жодного перезавантаження влади не відбулося, тільки змінилися прізвища... державна машина буксує. Для нас це неприйнятно", - додав він.Читайте такожОпублікований перший після повалення Януковича президентський рейтинг

"Ми йдемо в політику. Політичними методами ми зможемо зробити набагато більше в цій країні", - наголосив активіст.

Водночас він уточнив, що організація продовжує проводити мобілізацію для запобігання можливій агресії Росії стосовно України.

"Інший бік медалі – це війна. Ми не виключаємо цього варіанту. Відповідно, проводимо мобілізацію, готуємося до відбиття зовнішньої агресії", - зазначив він.

За його словами, якщо Кремль все-таки «попре далі, ми воюватимемо, до кінця будемо захищати нашу рідну державу".