СБУ відкрила провадження за фактом рішення ради Севастополя про приєднання до РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

Так, провадження відкрито за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, тобто умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України).

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Як підкреслили в ГПУ, досудове розслідування в рамках вказаного провадження було розпочате у зв’язку з тим, що депутати Севастопольської міської ради в порушення вимог Конституції України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ухвалили на позачерговій сесії рішення про входження міста Севастополя до складу Російської Федерації як її суб’єкта. Метою вищенаведеного рішення є зміна меж території України.

Насамперед вищезазначене незаконне рішення суперечить ст. 73 Конституції України, яка чітко визначає: питання про зміну території України вирішується виключно на всеукраїнському референдумі, наголосили в Генпрокуратурі, додавши, що досудове розслідування триває.