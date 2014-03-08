КС розглядає подання щодо законності кримського референдуму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Зокрема, як нагадали в прес-службі, відповідне подання Турчинова надійшло до КС 7 березня.

Конституційне подання було вивчене в Секретаріаті Суду і передане на розгляд колегії суддів, йдеться в повідомленні.

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Колегією суддів призначений суддя-доповідач у справі за даним конституційним поданням, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до Росії та виніс на референдум 16 березня два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» та «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.