КС розглядає подання щодо законності кримського референдуму
Конституційний суд України почав розгляд подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови парламенту Криму „Про проведення загальнокримського референдуму“ від 6 березня № 1702-6/14.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Зокрема, як нагадали в прес-службі, відповідне подання Турчинова надійшло до КС 7 березня.
Конституційне подання було вивчене в Секретаріаті Суду і передане на розгляд колегії суддів, йдеться в повідомленні.
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Колегією суддів призначений суддя-доповідач у справі за даним конституційним поданням, додали в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до Росії та виніс на референдум 16 березня два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» та «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».
Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.
6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.