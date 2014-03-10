У Харкові прихильники РФ закидали Кличка яйцями і петардами

У Харкові проросійські активісти закидали яйцями і петардами лідера фракції «УДАР» Віталія Кличка, який брав участь у мітингу Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому ні яйця, ні петарди в самого Кличка не влучили.

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Близько 100 проросійських активістів вишикувалися за сценою, з якої виступав Кличко. Скандуючи “Росія” та “Фашизм не пройдет”, молодики почали жбурляти яйця у спину Кличка. Охоронці політика прикрили його парасольками. Коли Кличко спустився зі сцени та сідав в автомобіль, молодики кинули в його бік дві потужні петарди, які вибухнули неподалік.

Кличко поїхав з місця проведення мітингу Євромайдану. Сам мітинг триває. Проросійські пікетувальники залишаються неподалік.