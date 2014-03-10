Екс-керівник російської компанії ЮКОС Михайло Ходорковський закликає українців захищати свою землю зі зброєю в руках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на лекції для студентів у Києві.

«Я є безумовним прихильником побудови в Росії правової, демократичної національної держави з єдиною громадянською нацією й безумовно підтримую аналогічні прагнення українського народу. Я закликаю своїх співвітчизників захищати належну Росії землю, в тому числі й на Північному Кавказі, зокрема зі зброєю в руках (причому, я це говорив відразу після виходу з в`язниці), і я зобов`язаний закликати до цього права український народ», - підкреслив Ходорковський.

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Він вважає, що «впродовж кількох місяців Україна була безперервно об`єктом докладання зусиль із боку практично всіх світових центрів сили, включаючи Росію. Це нормально, коли ми всі взаємопов`язані».

Проте, за словами Ходорковського, «почавши експансію в Криму, метою якої, напевно, є анексія Криму або створення на його території незалежної держави, на зразок Абхазії й Південної Осетії, Російська держава, уряд, а не Росія як країна і як народ, різко вийшли з існуючого міжнародно-правового поля».

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Ходоковський переконаний, що «Російська держава протиставила себе більшій частині світової спільноти. Уряд моєї країни таким чином звертається до практики вирішення територіальних суперечок ХІХ сторіччя. Цей крок, безумовно, матиме найсерйозніші наслідки як для світу в цілому, так і для самої Росії».

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