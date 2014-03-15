Кличко закликає жителів Сходу та Півдня України утриматися від участі в мітингах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу.

Кличко зауважив, що днями був у Харкові та Донецьку та на власні очі бачив агресивно налаштованих людей, які вдаються до застосування сили проти мирного населення. ”Це були люди з російськими прапорами. Я впевнений, що це - політичні туристи. І вони самі не приховують, що приїхали з Росії”, - сказав Кличко і додав, що йому складно уявити, щоб українці в Росії закликали до розколу країни.

За словами Кличка, всі заяви щодо утисків російськомовних в Україні є не більш як вигадкою. ”Я не бачив жодної людини, яка ставилася б негативно до того, хто розмовляє російською мовою. Всі одне одного розуміють. Не потрібно дестабілізувати ситуацію. Я хочу звернутися до мешканців східних регіонів: не піддавайтеся на провокації, в які вас хочуть втягнути. Прохання до мешканців східних областей: не беріть участі найближчими днями в жодних мітингах, щоб не потрапити в провокаційні ситуації”, - сказав Кличко.

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Лідер УДАРу наголосив, що проти України ведеться потужна інформаційна війна з боку Росії. ”Все те, що відбувається в Україні, зроблено навмисно та зрежисовано, на жаль, не в Україні. В тому, що відбувається - в дестабілізації, є інтерес сусідньої держави”, - наголосив Кличко.

Він переконаний, що сьогодні всі політичні сили повинні зробити все можливе, щоб запобігти протистоянням та кровопролиттю. Політик також зауважив, що депутати УДАРу відвідують всі регіони України, спілкуються з людьми, говорять про те, як зберегти територіальну цілісність України.