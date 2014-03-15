Тарута повідомив, що Ахметов просив його стати губернатором Донецької області
21:28, 15 березня 2014Політика
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Бізнесмен Сергій Тарута повідомив, що зайняти посаду голови Донецької обласної держадміністрації його просили політики і представники бізнес-еліти, зокрема президент ФК «Шахтар», бізнесмен Рінат Ахметов.
Тарута повідомив, що Ахметов просив стати губернатором Донецької області
Тарута повідомив, що рішення стати головою Донецької обласної держадміністрації далося йому нелегко. Зокрема, він зазначив, що раніше вже відмовлявся від пропозицій зайняти посади у владі, повідомив він в ефірі ТСН.
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