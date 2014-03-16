Заблоковані у Криму українські морпіхи пишуть рідним, що повернуться

Медсестра Неллі Шевчук два тижні цілодобово стежить за новинами з Криму, адже саме стільки часу феодосійські морпіхи перебувають в облозі російських військових, йдеться в сюжеті ТСН.

Її син, Юрій Шевчук, не був удома з липня - відтоді як закінчив військовий інститут та поїхав служити до батальйону морської піхоти у Феодосії. Мати щодня благає сина по телефону:

"Синок, тільки не стріляй, не вбий нікого. Бережи себе, синок, бережи".

Читайте такожКерченські морські піхотинці влаштували в частині концертПро армію Юрій Шевчук мріяв змалку, сина завжди підтримував батько. Мати розповідає, що майже 40 років тому її чоловік теж хотів стати фаховим військовим. Та в армії отримав травму голови, відтоді - інвалід першої групи. Але хоча служба покалічила її чоловіка, мати перечити вибору сина не стала.

Через журналістів ТСН Юрій передає мамі лист та обіцянку повернутись. "Все буде добре. Мам, я повернуся!", - каже він. Обійняти маму і всю родину в мирній Україні Юра сподівається у травні - на своє 23-річчя.

"Завжди кажу: все закінчиться і буду збиратись у відпустку. Так що скоро побачимось",- впевнений Шевчук.