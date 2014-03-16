Опубліковано відео, як сепаратисти блокують рух українських військових під Донецьком
12:08, 16 березня 2014Політика
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Сепаратисти заблокували рух української військової колони на під'їзді до Донецька.
На фото - мітинг сепаратистів / REUTERS
В мережі Інтернет з'явилося відео, як "Народне ополчення Донабасу" 15 березня на під'їзді до Донецька, на Волновасі, заблокувало рух української військової колони.
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На відеозаписі видно, як люди з російськими прапорами скандують : "Путін", "Росія" і "їдьте додому".
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