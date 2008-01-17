Посол США запевнив Раїсу Богатирьову у підтримці демократичних перетворень

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА зустрілася з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

В ході зустрічі сторони обговорили політичну ситуацію в Україні та приділили увагу питанням українсько-американського стратегічного партнерства, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Посол США в Україні та секретар РНБОУ обговорили розвиток українсько-американських взаємин по широкому колу напрямків. Зокрема, вони приділили увагу питанням вступу України до СОТ, забезпечення енергетичної безпеки нашої держави та розвитку її партнерських стосунків з міжнародними організаціями, що опікуються регіональною та світовою безпекою.

В.ТЕЙЛОР запевнив українську сторону у незмінній та послідовній підтримці з боку Сполучених Штатів Америки демократичних перетворень в нашій державі.