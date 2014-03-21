Турчинов призначив голову Чернівецької ОДА

Текст указу розміщений на президентському сайті.

Іншим указом Турчинов скасував призначення Михайла Романіва головою Чернівецької ОДА. «Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 15 березня 2014 року № 299 ”Про призначення М.Романіва головою Чернівецької обласної державної адміністрації”, йдеться у документі.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня указом в.о. президента України головою Чернівецької ОДА призначено Михайла Романіва.

Вже 17 березня, під тиском громади, той написав заяву про відставку, яку передали до Адміністрації президента.

18 березня у Чернівцях Громадська рада Майдану, заручившись підтримкою народного віче в Чернівцях підтримала кандидатуру народного депутата України, голови обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Романа Ванзуряка на посаду голови Чернівецької обласної державної адміністрації.