У МОЗ виступили за закриття установ і скорочення лікарів

За цей Закон 23 лютого 2014р. проголосувало 311 нардепів – конституційна більшість.

“Щодо абсолютно популістичного закону Ляшка про заборону закриття закладів охорони здоров’я та їх реорганізації, який не відповідає жодному розумінню. Навзаєм я би запропонував таким ініціаторам платити власні кошти на пусте повітря, на пусті заклади охорони здоров’я, які потрібно утримувати в розумінні комунальному, заробітної плати лікарям. Якщо такі ініціатори здатні оплачувати пусті ліжка і відсутність роботи у лікарів, такі закони мають право на існування ”, – заявив О. Мусій.

Нагадаємо, пояснювальна записка до даного Закону України чітко визначає причини необхідності його прийняття: “Зазначений проект Закону України розроблено з метою недопущення ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я та забезпечення конституційної вимоги статті 49 Конституції України щодо заборони скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я.”

Законопроект був зареєстрований за номером 2201 ще 06 лютого 2013р. Народні депутати від тодішньої опозиції пов’язували затримку у його прийнятті виключно із лобі колишнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової та корупційними схемами, які ініціювались та підтримувались керівництвом відомства на місцевому рівні.

Олег Мусій, який неодноразово заявляв про необхідність детально проаналізувати хід медреформи до прийняття рішення щодо її подальшої реалізації, різко змінив свою помірковану точку зору та нині вважає прийнятним закриття лікарень та не бажає, аби відомство платило зарплату “зайвим” лікарям.