В Рівному вбили активіста "Правого сектора" Сашка Білого — депутат

01:55, 25 березня 2014
Політика
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Депутат Олесь Доній повідомив про вбивство в Рівному активіста "Правого сектора" на прізвисько Сашко Білий (справжнє ім'я Олександр Музичко).

Музичко (Сашко Билый) / my-life.ua

Про це політик написав на своїй Facebook-сторінці.

"Щойно повідомили, що вбили "Сашка Білого" (Олександра Музичка) в Рівному. Два автомобілі підрізали його машину, витягнули, пересадили до себе. Потім викинули на землю-руки за спиною в наручниках, два постріли в серце", - повідомив Доній.

За іншими даними, два постріли були в голову.

Інформацію про смерть Білого оприлюднив також журналіст Олександр Курсик, пише Українська правда.

Як відомо, Сашко Білий став "зіркою" в інтернеті після того, як там з'явилися кілька скандальних роликів із ним. На одному озброєний активіст виступав на президії Рівненської облради, на іншому — вдарив рівненського прокурора нібито за погане розслідування справи про вбивство жінки.

Після цього ім'я Білого почали активно використовувати російські журналісти, щоб проілюструвати "лякалки" про радикалів, які розгулюють вулицями України.

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