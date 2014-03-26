ЄС готовий застосувати проти Росії третій пакет санкцій - Баррозу

"Ми зайняли дуже ясну позицію: ЄС підтримує Україну і попереджає Росію, що вона заплатить важку ціну, якщо і далі так себе вести", - заявив він у вівторок в інтерв'ю Bloomberg.

Баррозу не став уточнювати, що саме може стати приводом для третьої фази санкцій, передає Росбалт.

"Для мене як голови Європейської комісії це означає доручення підготувати варіанти дій, які можуть бути запущені у випадку продовження такої поведінки Росії. Я особисто хотів би сподіватися, що ми не дійдемо до цієї фази, але готові до неї", - пояснив він.

Третя фаза, за його словами, включає санкції за найширим колом економічних питань, при цьому жодна сфера економіки не виключена апріорі з розглянутих варіантів.

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"Європейська економіка відчуває себе набагато краще, ніж раніше. Єврозона сьогодні - це простір стабільності. У євро сильні позиції в порівнянні з іншими валютами. Звичайно, наш економічний ріст не такий вражаючий, як в інших частинах світу, але ми бачимо, що наша економіка одужує", - зазначив глава ЄК.

"Природно, якщо ви готові прийняти політичне рішення, ви повинні бути готові до його наслідків. У дискусії в Європейській раді всі 28 глав держав і урядів ясно сказали, що при необхідності готові заплатити свою ціну за те, щоб міжнародне право шанувалося хоча б в Європі, ми не хочемо повторення таких сценаріїв в інших європейських регіонах", - наголосив голова Єврокомісії.

Крім цього, за словами Баррозу, скасування саміту G8 в Сочі - сильний сигнал Росії, що такого типу поведінки не може поощрятся.

"Незалежність такої європейської країни, як Україна, має поважатися", - сказав Баррозу.

"За столом переговорів я бачив велику налаштованість, зокрема Японії, Канади і, звичайно, Сполучених Штатів, висловити солідарність з Україною, підтримати Україну і засудити дії Москви", - додав президент Єврокомісії.