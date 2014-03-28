У Донецьку в будівлю ІСД кинули коктейль Молотова

10:30, 28 березня 2014
Політика
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Минулої ночі невідомі кинули коктейль Молотова у будівлю, що належить компанії «Індустріальний союз Донбасу»

В офіс ІСД кинули коктейль Молотова / tsn.ua

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав заступник голови Ворошиловської районної ради Донецька Іван Приходько.

«Сьогодні о другій годині ночі, в будівлю по вулиці Щорса, 48 була кинута пляшка із запальною сумішшю. Охороні вдалося локалізувати пожежу. Будівля належить «Індустріальному Союзу Донбасу», - написав Приходько.

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Також, за його словами, сьогодні вночі «було здійснено спробу підпалу будівлі по вул. Кобозева, 3 що належить «Донецькметалургбуду». Жертв і постраждалих немає».

Нагадаємо, компанія ІСД належала нинішньому губернатору Донеччини Сергію Таруті.

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