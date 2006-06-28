Україна відзначає 10-річчя Конституції

Сьогодні в Україні відзначається державне свято - День Конституції України.

28 червня 1996 року на ранковому засіданні Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України. У другому і третьому читанні було підтримано проект, підготовлений Тимчасовою спеціальною комісією парламенту. У той день депутати не приймали рішення щодо указу тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ про проведення всеукраїнського референдуму за проектом Конституції України (йшлося про винесення на референдум проекту Конституції, підготовленого Конституційною комісією – УНІАН). На пленарному засіданні 28 червня 1996 року тодішній голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив, що він не ставитиме на голосування пропозиції депутатів про винесення на референдум будь-якого тексту Конституції України чи її положень, оскільки таке рішення суперечить Регламенту і Конституційному договору.

Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійному залі, усю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали усі спірні статті проекту - про державні символи в України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Відповідно до Конституції, день прийняття Основного Закону є державним святом - Днем Конституції України.