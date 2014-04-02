Тютюновий ринок України як і раніше контролює компанія-монополіст

Більше дванадцяти відсотків тютюнових виробів в Україні продаються без податкових та акцизних відрахувань у бюджет, кожна восьма сигарета в Україні - з "чорного" ринку. Бюджет щорічно недоотримує від двох з половиною до трьох мільярдів гривень незважаючи на те, що виробники, компанії "Філіп Морріс" (33% ринку), Джапан Тобакко (24%), Імперіал Тобакко (21%), Брітіш-Амерікан Тобакко (18%) входять в десятку найбільших платників податків України.

Про це пише видання "Обозреватель", називаючи основною причиною контрабанди та ухилення від податків існування оптових посередників, повідомляє Укрінформ.

"Між виробником і кінцевим споживачем стоїть оптовий посередник. Раніше на цьому ринку працювали більше тридцяти посередників, однак, з приходом до влади Віктора Януковича "особливі умови" створили російсько-осетинського бізнесменові Ігорю Кесаєву, господарю групи компаній "Мегаполіс". Він скупив практично всіх тютюнових оптовиків в Україні і створив на їх місці компанію Торгову компанію "Мегаполіс-Україна", - наголошується в публікації.Читайте такожШокова терапія: в Україні істотно подорожчають ліки, газ, алкоголь і тютюн

Антимонопольний комітет "не помічав" монополізації цілого сегмента ринку, і "Мегаполіс-Україна" перебудував ринок таким чином, що прибуток в роздробі впала вдвічі, а у оптовика-монополіста - зросла вчетверо.

Роздрібні торговці вимушено підняли ціни на продукцію, а на ринок відразу ж хлинула більш дешева контрабанда і контрафактна продукція. З моменту появи "Мегаполісу" на українському ринку "чорний" ринок тютюнових виробів зріс у три з половиною рази.

Російські господарі ТОВ "Мегаполіс-Україна" до недавнього часу працювали при повному сприянні Віктора Януковича. Московський бізнесмен Кесаєв, виходець з Осетії, контролює 70% російського тютюнового ринку, контролював весь тютюновий опт України з благословення "сім'ї". В тому числі, і низка донецьких компаній, до яких мали відношення батько і син Щербані.

Після зміни влади проросійський "Мегаполіс-Україна" досі господарює на тютюновому ринку, пише видання. Василь Цушко вже не голова Антимонопольного комітету, але "Мегаполіс-Україна" продовжує бути монополістом.

"Обозреватель" висловлює думку, що про особливі умови для Кесаєва з новою владою домовилися "смотрящі" над тютюновим ринком, яких представляє одеський бізнесмен Борис Кауфман. Саме той, який, за твердженням депутата Сергія Міщенка, організував соратникам Януковича безперешкодний виліт з підконтрольного йому аеропорту "Бориспіль" .