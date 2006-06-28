Запроваджено режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні

Влада Вашингтона запровадила в столиці США режим надзвичайної ситуації. Це пов`язано зі зливами, які тривають уже п`ятий день.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», у Вашингтоні й передмістях без світла залишаються близько 9 тисяч будинків. Потоки води розмили навіть кільцеву автодорогу, яка опоясує американську столицю. Влада готується оголосити евакуацію жителів окремих районів.

Через розмив грунту у Вашингтоні постраждали й дерева, а сторічний в`яз впав просто біля північного ганку Білого дому, перекривши під`їзну доріжку до резиденції Президента США.