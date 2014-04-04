В Криму російський "Тигр" врізався в тролейбус: є постраждалі
03:13, 04 квітня 2014Політика
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На трасі Сімферополь-Ялта біля села Перевальне сталася ДТП: у тролейбус, який стояв, врізався російський військовий бронеавтомобіль "Тигр".
Точну кількість постраждалих і ступінь травм з'ясувати не вдалося
Про це повідомили очевидці, що проїжджали повз, повідомляє Центр журналістських розслідувань.
За словами очевидців, постраждалі є і серед пасажирів тролейбуса, і серед екіпажу "Тигра".
Точну кількість постраждалих і ступінь травм з'ясувати не вдалося.
У ДАІ Криму подію не коментують, переадресовуючи в МВС Криму. Там ситуацію також не коментують.
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