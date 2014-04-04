В Криму російський "Тигр" врізався в тролейбус: є постраждалі

Про це повідомили очевидці, що проїжджали повз, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

За словами очевидців, постраждалі є і серед пасажирів тролейбуса, і серед екіпажу "Тигра".

Точну кількість постраждалих і ступінь травм з'ясувати не вдалося.

У ДАІ Криму подію не коментують, переадресовуючи в МВС Криму. Там ситуацію також не коментують.