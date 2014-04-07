В Одесі євромайданівці затримали озброєних провокаторів

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», близько 18.00 біля пам'ятника почали збиратися прихильники єдиної України.

«Несподівано на площі з'явилася група хлопців, які витягли з сумки й спробували розгорнути гербовий прапор Російської імперії, – жовто-біло-чорний. Самооборона спробувала завадити це зробити, але вони дістали газові балончики й почали бризкати нашим хлопцям в обличчя», - розповіли в прес-службі.

Читайте такожУ МЗС відповіли на намір Росії звільнити затриманих в Україні сепаратистів

У прес-службі додали, що кілька осіб із групи невідомих «намагалися бити ногами своїх же товаришів, а представники проросійських ЗМІ почали це фотографувати й знімати на камеру».

«Самооборона затримала 5 осіб. У них при собі були 2 пістолети, газові балончики – такі пристосування видають правоохоронцям, а також – петарди, ножі й інші атрибути для нападу. Ми викликали міліцію, яка забрала невідомих до Приморського райвідділу... По Катерининській вулиці під'їхали дві машини: чорний «Мерседес», номер ВВ0015ВТ (із написом «продається») і чорний «Міцубіші» - номер ВН 0161ВО. І недалеко від нас близько 20 прихильників Росії почали вивантажувати з машин щити, металеві прути, бити. За деякий час вони отримали команду відступити й поїхали», - розповіли в прес-службі.

Зараз біля пам'ятника Дюку перебувають кілька сотень активістів, деякі тримають прапори України, кілька людей пов'язали на плечі жовто-блакитні полотнища. Вони побоюються провокацій і обговорюють, як захистити місто і себе від можливого нападу прихильників агресії РФ.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі активісти місцевого Євромайдану регулярно збираються на мітинги.