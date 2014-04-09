У Харкові навколо будівлі ОДА зняли міліцейські кордони

У Харкові навколо будівлі облдержадміністрації зняли міліцейські кордони.

Як передає кореспондент УНІАН, на тротуарі перед входом до ОДА та навколо прилеглої території вперше за останні дні немає міліціонерів.

Правоохоронці чергують тільки у внутрішньому дворі обладміністрації, вхід до якого розташований із вулиці Мироносицької. На площі Свободи біля Палацу дитячої та юнацької творчості стоять кілька міліцейських автомобілів та працівників міліції.

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Вибиті в будівлі ОДА шибки затулені фанерою. Рух вулицею Сумською не перекритий.

На площі Свободи перед ОДА також немає ані проросійських мітингувальників, ані активістів Євромайдану.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. 8 квітня вранці працівники спецпідрозділів Національної гвардії в ході спецоперації, яка тривала приблизно 15 хвилин, звільнили приміщення ОДА від активістів. Правоохоронці затримали 64 особи. 9 квітня Київський райсуд обере для затриманих міру запобіжного заходу.