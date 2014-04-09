У Харкові активісти Антимайдану блокують базу колишнього "Беркуту"

У Харкові активісти Антимайдану заблокували базу колишнього спецпідрозділу «Беркут» на вулиці Державінській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля Київського райсуду Харкова, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід сепаратистам, які брали участь у захопленні будівлі ОДА, сказав журналістам активіст Антимайдану, що називає себе «Спартак».

За його словами, активісти Антимайдану заблокували базу для того, щоб зробити неможливим використання бійців цього спецпідрозділу проти учасників акцій антимайдану.

Читайте такожАнтитерористична операція триває, все вирішиться у найближчі 48 годин - Аваков

При цьому «Спартак» також заявив, що в ході спецоперації зі звільнення будівлі ОДА у Харкові 8 квітня «використовувалися найманці».

За його словами, антимайданівці випускають патрульні автомобілі спецпідрозділу, і тому не заважають їм забезпечувати порядок у місті.

«Ми не заважаємо роботі «Беркуту», патрульні машини ми випускаємо. Ми не випустимо автобуси в повній бойовій готовності», - підкреслив «Спартак».

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. 8 квітня вранці спецпідрозділи Національної гвардії у ході спецоперації, яка тривала приблизно 15 хвилин, звільнили приміщення ОДА від активістів. Правоохоронці затримали 64 людини.

Читайте такожБрюссель схвалює дії української влади проти сепаратистів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що під час спецоперації сепаратисти закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і великою кількістю світло-шумових гранат. Кілька бійців спецпідрозділу були поранені. Аваков не виключив, що сепаратисти під час спецоперації зі звільнення Харківської ОДА використовували проти міліції іноземні спецзасоби. «У них вчора було гранат більше, ніж у всієї харківської міліції узятої разом», - сказав Аваков.

Сьогодні, 9 квітня, близько 100 чоловік пікетують Київський районний суд Харкова, де обиратимуть запобіжний захід затриманим у ході звільнення будівлі ОДА сепаратистам.