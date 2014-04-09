У Харкові сепаратисти пікетують суд, де обиратимуть запобіжний захід для проросійських активістів

Близько 100 чоловік пікетують Київський районний суд Харкова, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід затриманим під час звільнення будівлі ОДА активістам Антимайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися за брамою огорожі, яка захищає територію суду.

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Учасники пікету, у більшості з яких на одязі прикріплені георгіївські стрічки, тримають плакати з написами «Свободу борцям за справедливість», «Відпустіть затриманих», «Свободу затриманим героям», Свободу харківським активістам», «Ні - репресіям», а також скандують: «Маємо право на чесний і відкритий суд», «Вимагаємо чесного і справедливого суду».

Учасники пікету називають затриманих «справжніми захисниками Харкова» і вимагають негайного їх звільнення.

На територію суду учасників пікету і журналістів, які прибули пізніше за 12.30, посилаючись на відсутність дозволу керівництва суду, не пускають. На територію суду намагався прорватися журналіст, що має посвідчення одного з одеських видань. Він вліз на огорожу, що захищає територію суду, і почав вимагати впустити всіх на територію, і заявляв, що люди готові до штурму.

Учасники пікету відмежувалися від цього молодика, і назвали його провокатором. Працівники міліції суду, що вийшли за територію, під руки завели цю людину на територію. До пікетників вийшов начальник Київського райвідділу міліції Харкова Володимир Ковригін. Він подякував учасникам пікету за допомогу у виявленні провокаторів, а також запевнив людей, що міліція забезпечуватиме дотримання законності.

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«Спасибі за те, що ви виявляєте провокаторів. Реально зараз судді всі (знаходяться в суді - УНІАН), сьогодні п'ять чоловік, обсягу роботи, коли і кого привезуть, ми не знаємо, оскільки це складнощі певні. Але повірте мені, сьогодні нам потрібно спільно з вами тихо, мирно здійснити роботу суддів, і щоб ті, хто не за рішенням суду утримується, сьогодні пошли додому», - сказав Ковригін.

До присутніх з проханням не нагнітати ситуацію також звернулися родичі затриманих активістів, яким сьогодні обиратимуть запобіжний захід.

Після цих звернень учасники пікету припинили радикальні заклики. Станом на 13.35, активістів Антимайдану, яким обиратимуть запобіжний захід, до суду не доставили.

Периметр території Київського райсуду охороняють працівники міліції.

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Як повідомляв УНІАН, вночі на 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. 8 квітня вранці спецпідрозділи Національної гвардії у ході спецоперації, яка тривала приблизно 15 хвилин, звільнили приміщення ОДА від активістів. Правоохоронці затримали 64 людини.