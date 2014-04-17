Лаврова обурили обмеження на в'їзд росіян на територію України

Як передає власний кореспондент УНІАН ув РФ, про це Лавров сказав журналістам за підсумками чотиристоронньої зустрічі в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія.

«Що стосується рішення про дискримінацію громадян Російської Федерації чоловічої статі певного віку в тому, що стосується можливості приїхати в Україну, ми звернули на цей факт увагу. Це обурливо, зовсім не відповідає тому духу, який наші західні партнери хотіли створити на цій зустрічі», - сказав Лавров.

Він назвав цей крок української сторони «явно дискримінаційним і недружнім».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, Державна прикордонна служба обмежила в'їзд до України громадян Росії у зв'язку із загрозою терактів на території України. За словами помічника голови Держприкордонслужби Сергія Астахова, інформація про обмеження в'їзду росіян, яку поширила російська авіакомпанія “Аерофлот”, не повною мірою відповідає дійсності. Він пояснив, що немає якоїсь вичерпної категорії громадян, якій заборонено у будь-якому разі в'їжджати в Україну.

“Проте є певні обмеження, які діють у зв'язку з тим, що є інформація про можливі теракти на території України. У зв'язку з цим на державному кордоні вживаються максимальні заходи безпеки щодо непропускання певних категорій громадян”, - наголосив Астахов.

На запитання, чи справді в Україну заборонено в'їзд всім громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років, Астахов відповів: “Найімовірніше, такі категорії громадян підпадають під категорію ризиків, і тому компанія “Аерофлот” перестрахувалася і рекомендує цій категорії громадян утриматися від поїздок в Україну”.

Також Астахов пояснив, кого офіцери Держприкордонслужби можуть не впустити в Україну: “Рішення про недопущення ухвалюються на пункті прикордонного контролю. Якщо особа, яка перетинає кордон, доведе, що їй необхідно в'їхати в Україну і матиме для цього підтверджувальні документи, які відповідають чинному законодавству України, то таких людей ми пропускатимемо». «Але в умовах проведення антитерористичної операції бажано утриматися від будь-яких поїздок”, - додав Астахов.

Пізніше Держприкордонслужба наголосила, що «рішення на пропуск громадян Росії прийматимуться за результатами контролю другої лінії». «Насамперед увага звертатиметься на повносилих чоловіків, які прямують до України самі або в складі невеликих груп», - йдеться в заяві. Вказані обмеження не застосовуватимуться до обслуговуючого персоналу транспортних засобів закордонного прямування, додали в прикордонній службі.