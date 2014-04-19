Гірники назвали Путіна нахабою і циніком за "п'яниць-шахтарів"

Нагадаємо, під час прямої лінії з росіянами і жителями Криму, Путін заявив, що море на півострові дуже брудне і там купаються п'яні шахтарі.

Читайте такожПутін вважає Крим курортом для бідних, а Сочі - для багатих

«Це цинічне ставлення людини знахабнілої, який вважає, що йому море по коліно. Шахтарі - люди благородні і вони просто зневажають таку людину», - зазначив Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі ТСН про висловлювання Путіна.

За його словами, шахтарі у всьому світі важко працюють і не бачать неба і сонця, тому вони цінують відпочинок. І традиції відпочивати у них вже усталені.

«Наприклад, вийти на поверхню і закурити або взяти пляшку, якщо в бригаді якась подія. У них такий спосіб спілкування. Вони не отримують великих грошей, щоб ходити по ресторанах. Вони йдуть на посадку або на галявину. Але не можна говорити, що шахтарі п'яниці. Це дуже неприємно», - говорить Волинець.

Також він додав, що тепер оздоровлення гірників та їх сімей, яким приділяється достатньо уваги, буде проходити за кордоном. Розглядаються варіанти Болгарії і Туреччини.

Через нестабільну ситуацію в Криму, наші гірники, швидше за все, відпочивати там вже не будуть.